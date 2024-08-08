Британские власти утверждают, что проблему создало прошлое правительство.

В конце июля министр финансов Великобритании Рейчел Ривс выступил в Палате общин, заявив, что британское правительство во главе Лейбористской партии будет вынуждено сокращать расходы на масштабные государственные проекты. Связано это с взятыми на себя прошлым Кабинетом министров во главе Консервативной партии финансовыми обязательствами, которые Лондон исполнить не может. Он добавил, что правительство экс-премьера Риши Сунака подписало ничем не подкреплённые контракты на 28,3 миллиардов долларов - это показали результаты независимой проверки.

Издание Financial Times пишет, что на фоне этого министерство обороны страны ищет способы закрыть обнаруженную дыру путём сокращения расходов на оборону. Компаниям военно-промышленного комплекса было выслано обращение с просьбой отчитаться о возможных способах сокращения бюджетных расходов из-за необходимости решить сложную финансовую ситуацию.

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Примечательно, что всё это на фоне того, когда британская армия переживает рекордное сокращение численности ввиду отсутствия мотивации у британцев брать оружие в руки, а королевский флот не имеет личного состава даже для поддержания авианосных групп в постоянной боеспособности.

Рейчел Ривс уже сообщал о принятом решении сократить государственные расходы на 17,4 миллиарда долларов в течение следующих двух лет. При этом британский чиновник подчеркнул, что от финансовых обязательств перед Украиной в Лондоне не отказываются.