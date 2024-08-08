Случаи соспитализации триатлонистов из-за обнаруженных симптомов кишечной инфекции она никак не связывает с заплывом в реке.

Река Сена остаётся для Парижа «тёмным пятном», ведь из-за загрязнения местным жителям запрещено в ней купаться ещё с 1922 года. Тем не менее это не помешало французским властям организовать в своей стране Олимпийские игры 2024 года, проведя серию заплывов в этой реке. По заявлениям французских властей, сейчас Сена пригодна к проведению состязаний среди марафонцев, но постоянно поддерживать такое состояние воды не получится, поскольку требуются значительные финансовые вливания.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что никто из участников Олимпиады не заболел из-за заплывов в Сене, хотя ещё недавно показатели воды были недопустимыми для купания. По её словам, все слухи о том, что какой-то спортсмен заболел из-за заплыва в Сене или снялся с соревнований по этой причине - фейк. Она утверждает, что доказательство этому нашли в самих сборных: попавшие в больницу спортсмены с симптомами кишечной инфекции страдали болезнью ещё до заплыва.

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Стоит отметить, что уже было пять случаев, когда триатлонисты после заплыва в Сене жаловались на симптомы кишечной инфекции. Впрочем, спортсмены официально это не связывают с качеством воды. Буквально пару дней назад триатлонистка из сборной Бельгии, попавшая в больницу с кишечной палочкой, сообщила, что её болезнь вызвана другим фактором и симптомы были ещё до купании в реке.

На организацию заплывов в Сене у французских властей ушло 1,4 миллиарда евро, потраченных на очищение. Для повышения качества воды был построен гигантский подземный резервуар, куда должны были стекать сточные воды вместо реки. Это позволило на некоторое время вывести показатели кишечной палочки в пределах нормы, а мэр столицы Анн Идальго даже смогла искупаться в Сене. Однако через некоторое время в Париже начались ливни, из-за которых сточные воды снова полились в реку и тренировочные заплывы пришлось отменить.