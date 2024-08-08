Оборонительные сооружения доставлены к границе, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно установить.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что литовское правительство закупило у отечественных производителей «средства контрмобильности», они же противотанковые ежи и «зубы дракона». Общая стоимость закупки составила 4 миллиона евро.

По словам литовского министра, сейчас оборонительные сооружения доставляются к участкам государственной границы, в частности к 27 пунктам в районе границы. Предполагается, что оборонительные средства будут находится в пунктах хранения, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно развернуть на границе с Россией и Белоруссией. Первый такой пункт оборудуют уже 22 августа.

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Стоит также отметить, что по всей территории страны уже расположен ряд «средств контрмобильности». Литовские власти планируют начать строительство фортификационных сооружений на граничащей с ними Калининградской областью и рядом регионов Белоруссии уже в сентябре. Однако всё зависит от поступающих военным сигналов разведки.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщала о проведённой встрече с коллегами из стран Балтии, Польши, Финляндия и Норвегии, на которой они обсуждали создание некой «стены дронов», защищающей приграничные с Россией и Белоруссией зоны с помощью беспилотных летательных аппаратов. Протяжённость такой «стены» должна составить от северных границ Норвегии до южных территорий Польши.