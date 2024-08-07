В его машину попал FPV-дрон украинской армии.

Известно, что в среду российский военный корреспондент Евгений Поддубный (800 тысяч подписчиков в Telegram) прибыл в Курскую область, где фиксируется активность Вооружённых сил Украины. На протяжение дня журналист публиковал видеозаписи и описание происходящего в Суджанском районе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Вечером в Telegram-каналах появилась информация о гибели Поддубного. Позже информацию подтвердил депутат Государственной думы Михаил Делягин, а также косвенно коллега журналиста Александр Коц, но без какой-либо конкретики, учитывая, что на тот момент родственники были не в курсе произошедшего. В конце концов информацию о гибели российского военкора опубликовал телеканал НТВ, а также ряд других средств массовой информации.

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По предварительным данным, украинская армия подорвала FPV-дроном машину, на которой перемещался Александр Поддубный в Курской области во время осуществления журналистской деятельности.

На текущий момент в Курской области идут активные боевые действия. В министерстве обороны отчитались о ликвидации более трёхсот украинских военных, а начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов дал российскому президенту Владимиру Путину обещание выйти на государственные границы, вытеснив украинскую армию с региона.