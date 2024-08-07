Деньги были предназначены для содержания южносуданской делегации, приехавшей на Олимпиаду 2024 года.





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Известно, что французские власти достаточно долго готовились к проведению у себя в столице Олимпийских игр 2024 года. Париж настаивал на том, что власти создали все необходимые для этого условия. Тем не менее, учитывая поступающую информацию о череде крупных краж в французской столице, подготовка оказалась недостаточной и принудительное выселение бездомных за пределы Парижа не помогло.

Французское издание Le Figaro пишет, что неизвестные украли у заместителя министра спорта и молодёжной политики Южного Судана сумку с 35 тысячами долларов. Эти средства были выделены для обеспечения потребностей южносуданской делегации на время её пребывания в Париже.

По данным издания, ситуация произошла 4 августа в отеле пригорода Вильжюиф. Чиновница оставила сумку без присмотра на одном из столов в холле гостиницы, а неизвестные воспользовались случаем и присвоили имущество себе. Сотрудники отеля оказать помощь в ситуации не смогли. Позже сумку удалось всё-таки удалось найти в коммуне Масси под Парижем, но уже без содержимого.

До этого в Париже, накануне старта Олимпиады был похожий случай, когда у бывшего полузащитника сборной Бразилии по футболу Артура Антунеса Коимбру (Зико) обокрали, украв чемодан с содержимым на 500 тысяч евро. Футболист хранил в нём наличные, часы Rolex и драгоценные камни.

Примечательно, что за несколько дней до старта Олимпийских игр 2024 года в Париже, министерство внутренних дел Франции отчиталось о росте преступности близ олимпийских объектов по сравнению с показателями прошлых месяцев. С начала Олимпиады французские правоохранительные органы задержали уже 180 человек.