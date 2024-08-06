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Nacvark
В Великобритании создадут армию из полицейских, чтобы подавить протесты
Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.


В этом месяце по всей территории Великобритании начались массовые протесты, направленные на борьбу с мигрантами и перешедшие в беспорядки из-за вмешательства ультраправых сил. Всё это на фоне недавнего преступления в городе Саутпорт, переросшего в скандал этнического характера из-за национальности преступника. Ультраправые силы придали протестам большей агрессивности, а британские власти назвали происходящее организованным бандитизмом, предупредив протестующих о последствиях.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для подавления массовых беспорядков будет создана «регулярная армия» из специализированных отрядов полиции. Он отметил, что ультраправые силы стоят за происходящими беспорядками и массовой дезинформацией о том, что убийство детей в Саутпорте совершил беженец-мусульманин.

Глава британского правительства подчеркнул, что всё происходящее - не протест, а чистое насилие, направленное против мусульманских общин. Он пообещал применить правосудие по отношению к виновным по всей строгости закона.

По данным издания Associated Press, власти также усилят систему правосудия в целом, чтобы справляться с сотнями арестов протестующих во время погромов. Издание также сообщает об организованных акциях, в ходе которых британцы вычисляют отели, где власти поселили мигрантов, чтобы разрушить эти гостиницы.

#великобритания #кир стармер
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Великобритания выделит $38 млн. на защиту мечетей после массовых протестов против миграции
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