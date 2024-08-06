Средства потратят на бюджетные выплаты.

Известно, что принятый в 2024 году государственный бюджет Украины во многом полагается исключительно на внешние кредиты и гранты. Связано это с падением доходов государства, высокими оборонными расходами и необходимостью выплачивать социальные гарантии военным, компенсировать гражданам ущерб от обстрелов и проводить другие выплаты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении от Соединённых Штатов Америки 3,9 миллиардов долларов, которые направлены через Всемирный банк на безвозвратной основе. Средства будут потрачены на обыденные расходы: выплату заработных плат, финансирование государственных органов и другое.

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По словам главы украинского правительства, в этом году Киев ожидает от Вашингтона прямую бюджетную помощь на ещё 7,8 миллиардов долларов. Стоит отметить, что в прошлые годы штаты в среднем отправляли украинским властям 2,5 миллиарда долларов ежемесячно, чтобы обеспечивать функционирование украинского государства. Помимо этого, украинские власти получили в сентябре транш от Европейского союза на сумму 4,1 миллиарда евро.

Администрация Джо Байдена, в отличие от экс-президента Дональда Трампа, старается осуществлять Украине военную и финансовую помощь на безвозвратной основе. В то же время в Республиканской партии убеждены, что деньги от американских налогоплательщиков, направляемые на расходы извне страны, должны предоставляться исключительно в форме займа.