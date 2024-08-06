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Nacvark
Politico: Группа депутатов Европарламента призвала вычеркнуть Венгрию из Шенгенской зоны
Связано это с решением страны по ослаблению визовых требований для граждан России и Белоруссии.

Недавно в Венгрии приняли решение ослабить визовые требования для граждан восьми государств, в том числе России и Белоруссии. Таким образом россияне и белорусы могут получать рабочую визу для посещения Венгрии без прохождения проверок безопасности. На фоне этого Европейская комиссия затребовала у Будапешта разъяснений по ситуации, а уже на следующий день президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал вычеркнуть страну из Шенгенской зоны.

Издание Politico пишет, что группа из 70 депутатов Европейского парламента обратилась к Европейской комиссии коллективным письмом, потребовав приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне, позволяющей венграм свободно путешествовать по странам Европейского союза, а также посещать Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию, не входящие в экономический блок.

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По данным издания, евродепутаты предлагают потребовать от венгерских властей пересмотреть своё решение, а в случае, если они откажутся, то «необходимо поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне», введя контроль на венгерских границах и отказавшись от признания визовых документов страны.

Парламентарии обеспокоены тем, что упрощение пересечения границы с Венгрией для граждан Белоруссии и России потенциально ставит под угрозу безопасное пространство ЕС.

#евросоюз #венгрия #европарламент #шенгенская зона
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