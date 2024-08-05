Ожидается, что в ближайшее время Тегеран проведёт массированный удар по израильским территориям.

После того, как Израиль ликвидировал главу политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, иранские власти чётко дали понять, что оставляют за собой право ответить Тель-Авиву. Предполагается, что иранская армия может провести массированный обстрел израильских территорий по апрельскому сценарию («удар возмездия»), но в этот раз, с учётом всех ошибок, удар станет более массированный и в нём примет участи ливанская группировка «Хезболла».

На фоне ожидающейся атаки министр обороны Йоав Галан опубликовал видеоролик, где заявил о готовности израильской армии противостоять иранскому удару:

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«Мы очень хорошо подготовлены с точки зрения обороны, на земле и в воздухе, и мы готовы действовать быстро, чтобы атаковать или ответить», - утверждает он.

Командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла уже прибыл в Израиль для координации американских сил в противостоянии иранской атаке. Примечательно, что в прошлый раз американский генерал покинул Тель-Авив за полчаса до обстрела израильских территорий Ираном и этот случай вряд ли станет исключением.

Стоит напомнить, что прошлый комбинированный удар иранских сил был отражён Израилем, но всё благодаря оказанной Соединёнными Штатами Америки и Великобританией помощи. Очевидно, что отражение подобных ударов является дорогостоящим.