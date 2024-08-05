Свой план он хочет представить на Совете «Украина - НАТО».

Ещё с начала российско-украинского конфликта Владимир Зеленский чётко понял, что ждать прямого вмешательства от Запада не стоит, как и помощи в защите украинского воздушного пространства от российских ракет. Однако после того, как Соединённые Штаты Америки и Великобритания вмешались в иранскую атаку по израильским территориям, сбив 99% воздушных целей, для политика этот вопрос перестал быть табу и он активно начал призывать союзников сбивать ракеты над Украиной. Впрочем, в Вашингтоне и НАТО идею не оценили, подчеркнув, что Киев должен сам отвечать за защиту своего воздушного пространства.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что поручил дипломатам проработать в рамках Совета «Украина - НАТО» возможность создания коалиции, направленной на совместную защиту украинского неба. По его словам, должна быть предусмотрена техническая возможность вмешательства западных воздушных сил в российские ракетные атаки. Он считает, что в этом Украине могут помочь страны-соседи, входящие в состав НАТО, например Польша, Румыния и другие.

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Зеленский признал, что такое решение для Запада всегда было сложной темой, ведь западные страны опасаются эскалации российско-украинского конфликта, но Киев продолжит настаивать на своём.

Стоит напомнить, что этим летом между Польшей и Украиной было подписано двухстороннее соглашение в сфере безопасности, предусматривающее разработку механизма сбивания российских ракет, приближающихся к польским территориям, в украинском воздушном пространстве. Позже в Варшаве всё-таки отказались от этой задумки, поскольку идея не была одобрена в НАТО, а страна не желает брать инициативу в свои руки. Владимир Зеленский также отметил, что брать такую большую ответственность лишь одна страна не станет, поэтому необходимо решение на уровне североатлантического альянса.