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Nacvark
The Economist: Украина развернула на своих территориях 10 истребителей F-16
Прибытие западных самолётов подтвердил Владимир Зеленский.

В прошлом месяце ряд иностранных изданий писали о скором прибытии американских истребителей F-16 на украинские территории. При этом точно было непонятно, о каком количестве готовящейся к поставке авиационной техники идёт речь, а американские медиа называли цифры в 3 - 6 самолётов.

Первая информация о прибытии западных самолётов на украинские территории появилась ещё 31 июля от Bloomberg, кадры с F-16 в украинском небе также публиковали одесские Telegram-каналы. Однако сейчас Владимир Зеленский уже официально подтвердил прибытие американских истребителей, подчеркнув, что ещё недавно западные партнёры называли такую поставку невозможной.

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По данным издания The Economist, военно-воздушные силы страны пополнились 10 единицами самолётов. К концу года украинская армия должна получить ещё одну поставку в 10 истребителей, а оставшиеся 59 самолётов Запад будет поставлять небольшими партиями на протяжение 2025 года..

Примечательным является вопрос укомплектованности F-16 пилотами. Известно, что в этом году страны Запада должны были подготовить 20 украинских пилотов, при этом по всем стандартам на один истребитель обычно приходится два пилота. Исходя из известной цифры в десять поставленных американских истребителей, можно прийти к выводу, что либо украинская армия пополнила свои ряды 20 обученными пилотами (их должны были подготовить до конца года), либо за одной единицей авиационной техники закреплён только один пилот.

#украина #f-16
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Зеленский показал истребители F-16, которые передали Украине США и Европа
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