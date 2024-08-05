Тайбэй готовится к тому, что в один момент китайские силы могут вторгнуться на территорию острова.

Известно, что действующее правительство Тайваня сохранило прежний курс на укрепление обороноспособности страны, чтобы быть готовыми к возможному вторжению китайских сил, которое не исключено, учитывая чёткую цель Пекина по восстановлению своей территориальной целостности. Помимо этого китайская армия активно проводит разведку обороны острова, только вчера Тайбэй фиксировал активность китайских разведывательных беспилотников у своих границ.

Издание The Washington Post рассказало о том, как тайваньские власти готовятся к приходу китайских военных на территорию острова. Особенную роль Тайбэй уделяет подготовке резервистов, чтобы иметь подготовленных на случай конфронтации с Китаем военных.

реклама

Однако, как отмечается в материале издания, молодёжь особо не откликается на призыв и избегает обязательной военной службы, хотя рождённые после 2005 года обязаны пройти год срочной службы. В этом году в призывной кампании приняли участие лишь 7 тысяч призывников, а это только 6% от общего числа признанных годными молодых тайванцев. Многие граждане Тайваня поступают в высшие учебные заведения, откладывая военную подготовку, но из-за этого существенная их часть не будет подготовлена к 2027 году, который Тайбэй называет наиболее вероятным сроком вторжения Китай на остров.

Отставные контрактные военнослужащие проходят курсы повышения квалификация каждые два года. Также Тайбэй ставит перед собою цель поддерживать количество военнослужащих в регулярной армии на уровне 155 тысяч человек.

The Washington Post напомнили, что военная стратегия Тайваня предполагает наличие военной мощи, способной остановить вторжение Китая до высадки китайских военных на территорию острова. Впрочем, ряд экспертов и аналитиков в сфере обороны из Тайбэя и Вашингтона признают, что Тайваню стоит готовиться к худшему сценарию и быть готовым к боям на суше за каждый клочок земли.

В рамках двухсторонних соглашений Соединённые Штаты Америки взяли на себя обязательство оказывать поддержку Тайваню, но без прямого вмешательства в конфронтацию с Китаем. Американский президент Джо Байден сообщал о готовности направить американских военных на остров, если возникнет такая необходимость, однако кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп таких обещаний не давал.