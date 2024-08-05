По данным издания, израильский премьер начал убеждать в том, что Тель-Авив ищет скорого мира, но американский президент с этими утверждением не согласен.

В начале лета американский президент Джо Байден сообщил о стремительном успехе переговоров между Израилем и ХАМАС, чтобы по итогу добиться освобождения пленённых в секторе Газа израильтян, а также завершить боевые действия. Тем не менее переговоры сорвались из-за позиции Тель-Авива, однако израильские власти отрицают свою вину в этом вопросе. Байден уже говорил, что Нетаньяху намеренно затягивает палестино-израильский конфликт по внутриполитическим причинам.

Издание Channel 12 узнало о том, как прошли переговоры между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским президентом Джо Байденом 1 августа. По данным издания, глава израильского правительства начал убеждать Байдена о существенном прогрессе в переговорах с ХАМАС и скором возобновлении диалога, но в один момент американский президент перешёл на недипломатический язык и попросил израильского премьера «перестать нести чушь» и дезинформировать его о ситуации в секторе Газа.

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Израильское издание The Times of Israel обращалось в канцелярию премьер-министра Израиля, чтобы узнать, о чём говорили политики, но там отказались разглашать детали закрытой беседы. Тем не менее в канцелярии заверили, что Вашингтон и Тель-Авив сошлись на невмешательстве в израильскую политику, а Нетаньяху сообщил о готовности работать с любым избранным американским президентом.

Стоит напомнить, что по итогам прошедших переговоров Джо Байден в очередной раз призвал к деэскалации ситуации в секторе Газа и заключению израильскими властями скорой сделки с ХАМАС.