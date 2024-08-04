Сейчас доля импорта российского газа в страну составляет около 90%.

Несмотря на политику Запада по энергетической независимости от России, Австрия остаётся одной из стран Европы, импортирующих наибольшее количество российского газа. В марте 2024 года доля импорта российского газа составляла 93%, в апреле - уже 81%, а по последним данным - снова 90%. При этом импорт российских энергоносителей значительно вырос с 2022 года.

Австрийское издание Kurier пишет, что правящая коалиция Австрии пришла к соглашению о включении в новую стратегию о безопасности положения об отказе от российского газа, который планирует достигнуть к 2027 году. Сейчас документ находится на финальной стадии обсуждения. Предполагается, что обнародовать стратегию могут уже в ближайшие недели.

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Министр иностранных дел страны Александер Шалленберр в качестве потенциального срока от российского газа уже называл 2027 год. В 2022 году австрийская нефтегазовая компания OMW считала отказ импортируемого из России газа достаточно сложным вопросом, ведь внезапно найти ему альтернативу не получится.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер допустил изучение вариантов выхода из долгосрочных контрактов, подписанных с «Газпромом» до 2040 года, чтобы отказаться от российского газа. Для этого правительству необходимо создать правовую основу и гарантировать, что 100% импортируемого в Австрию газа будет не из России.