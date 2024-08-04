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Nacvark
МИД Венгрии обвинили Евросоюз в координации действий Киева по остановке транзита российской нефти
Министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что его предположения подтвердились и Брюссель стоит за усилением украинских санкций против российской компании, поставляющей Венгрии нефть.

После того, как украинские власти усилили санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал принятие этого решения с Европейским союзом, который якобы координировал действия Киева. Он также тогда подчеркнул, что остановка транзита нефти не нанесёт особого вреда России, но чревата последствиями для Украины (потеря части транзитных доходов), Венгрии и Словакии (дефицит топлива, рост цен на бензин, риски для энергосистемы)

Вчера венгерский министр сообщил, что его предположения подтвердились и остановка транзита российской нефти через украинские территории координировалась из Брюсселя. Он считает, что Европейский союз не может смириться с усилиями Будапешта «по достижению мира».

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Примечательно, что недавно Венгрия уведомляла Европейский союз о завершении провальной «миротворческой миссии» премьер-министра страны Виктора Орбана, чтобы не вызывать гнёт Брюсселя.

Пока непонятно, как Венгрия и Словакия ответят Украине за остановку транзита нефти, но искать альтернативные источники энергоносителей они не планируют, поскольку это будет стоить им дороже. Сийярто уже говорил, что такое решение со стороны Киева нарушает Соглашение об ассоциацию страны с Европейским союзом.

#украина #евросоюз #венгрия
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