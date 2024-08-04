Венесуэльский президент стремится к присоединению в экономическое сообщество.

В августе 2023 года Венесуэла подала заявление на вступление в БРИКС. Переизбранный президент Николас Мадуро рассчитывает, что в уже в этом году Каракас сможет присоединиться к экономическому сообществу. На фоне этого венесуэльский президент сделал заявление о готовности передать странам БРИКС право на разработку нефтяных и газовых месторождений на венесуэльских территориях при определённых обстоятельствах.

По его словам, венесуэльские территории станут доступны странам БРИКС в случае, если «люди на севере и их партнёры» (имеется в виду Соединённые Штаты Америки и другие страны Запада) совершат «ошибку всей своей жизни», после которой все уже подписанные соглашения перейдут странам экономического сообщества. Мадуро подчеркнул, что Каракас нацелился на рынок стран БРИКС, поскольку планирует развивать экспортную модель экономики.

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Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки ещё в 2019 году при президентстве Дональда Трампа ввели санкции против Венесуэлы, когда Николас Мадуро был во второй избран избран венесуэльским президентом. После санкции были ослаблены в рамках генеральной лицензии GL 44, но позже документ отменили решением GL 44-A. Предполагалось, что Вашингтон был готов ослабить введённые санкции, продлив лицензию, если Николас Мадуро заключит договорённости с оппозицией в лице демократических сил.