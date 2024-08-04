Местные власти расследуют убийство одного из главных функционеров палестинского движения, пытаясь узнать, как его допустили сотрудники сферы безопасности.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Иране начались массовые задержания сотрудников разведывательных служб, военных и обслуживающих гостевой дом, где жил ликвидированный глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. Всё это в рамках расследования дела об убийстве.

По данным издания, речь идёт о двадцати задержанных, которых допрашивают, чтобы выяснить причастность к произошедшему. Ответственными за расследованием является разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитного военизированного подразделения, которое работает с проиранскими организациями ХАМАС, «Хезболла» и другими.

реклама

Задержанные государственные служащие были изолированы, некоторых арестовали, а все принадлежащие им электронные устройства - изъяты. Ряд высокопоставленных сотрудников разведки были заключены под стражу. Власти подозревают, что сотрудники израильской разведки до сих пор находятся в Тегеране.

The New York Times подчеркнули, что в Тегеране пребывают в потрясении с произошедшего, ведь один из основных функционеров палестинского движения был ликвидирован спустя несколько часов после церемонии инаугурации новоизбранного иранского президента Масуда Пезешкиана.

«Это невероятный провал в сфере безопасности», - заключило издание.

Израильское издание Jerusalem Post уже сообщало, что Тель-Авив не просто так выбрал Тегеран, как место ликвидации Исмаила Хании, хотя израильские спецслужбы имели возможность ликвидировать его ещё в Катаре. Таким образом израильтяне хотели указать на имеющуюся проблему с безопасностью в Иране, но при этом непублично, чтобы ситуация не вызывала излишнего ажиотажа.