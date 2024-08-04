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Nacvark
The Daily Telegraph: Подрядчик ВМС Великобритании нанял программистов из России для разработки ПО
Информация получена изданием из внутренних документов министерства обороны страны.

Издание The Daily Telegraph, ознакомившись с внутренними документами Министерства обороны Великобритании, пишет, что несколько лет назад британская компания Rolls-Royce Submarines, производящая реакторы для атомных подводных лодок, обратилась к консалтинговой фирме WM Reply для разработки обновления своей корпоративной сети.

В свою очередь, компания наняла специалистов из России и Белоруссии, в частности речь идёт о разработчиках из Минска и Томска, которые выполняли работу. Отмечается, что выбор WM Reply упал на российских и белорусских программистов из-за более низкой оплаты труда, приемлемой для них. При этом общая стоимость контракта составляла 500 тысяч фунтов стерлингов (~54,4 миллиона рублей), часть средств была потрачена на оплату услуг разработчиков.

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Таким образом принимавшие участие в разработке лица могли получить доступ к личным данным сотрудников Rolls-Royce Submarines и военных, обслуживающих британские подводные лодки. Примечательно, что WM Reply передал информацию Rolls-Royce Submarines о привлечении к контракту граждан из России и Белоруссии весной 2021 года, но британское оборонное ведомство уведомили об этом только летом 2022 года. The Daily Telegraph отметили, что компания-исполнитель заказа пыталась скрыть участие в проекте российских и белорусских разработчиков, думая даже подделать отчётные документы и вписать туда данные подданных Великобритании.

Командование Военно-морских сил Великобритании, когда узнало об этом инциденте, было обеспокоено из-за риска, что разработчики могли использовать своё положение для идентификации расположения кораблей британского флота. Rolls-Royce Submarines заверили, что не имеющие доступа к секретности лица никоим образом не могли завладеть данными, представляющими угрозу для безопасности Великобритании, поскольку используемая в компания корпоративная сеть служит только для поддержания канала связи между сотрудниками. Тем не менее после этого в Rolls-Royce Submarines приняли решение разорвать сотрудничество с WM Reply и провели полную проверку IT-безопасности любого кодирования перед его внедрением в свою сеть.

#россия #великобритания
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