Такая стратегия приведёт к быстрой потере истребителей.

Ещё во время наступательных операций Вооружённых сил Украины украинские власти настаивали на поставках американских истребителей F-16, чтобы задействовать их в контрнаступлении по тому же принципу, что сейчас используется российская авиация во время своего наступления. Тем не менее поставки стали возможны только в этом году и, как пишет Business Insider, Киев не сможет применять самолёты так, как хотел изначально.

Издание сразу подчеркнуло, что поставках новых самолётов значительно улучшит парк устаревшей советской авиации, повысив оборонные возможности и огневую мощность военно-воздушных сил страны. Однако вместе с этим применение F-16 имеет свои сложности.

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Источники издания указывают на то, что в распоряжении Вооружённых сил Украины будет небольшое количество истребителей и пилотов. В то же время российская армия имеет гораздо больше авиационной техники и средств противовоздушной обороны, которые могут сбить F-16. По этой причине украинскому командованию придётся воздержаться от своего желания использовать истребители на передовой, ограничившись лишь патрулированием воздушного пространства, если, конечно, Киев желает летать на западной авиации как можно дольше.

При этом всём угроза применения зенитно-ракетных комплексов С-400 по воздушному пространству Украины сохраняется, как и запуск ракет класса «воздух - воздух», из-за чего украинским военным стоило бы ограничить вылеты в зону боевых действий, а если даже такие проводится и будут, то они должны происходить на максимально низкой высоте, чтобы избежать появления на российских радарах - выразил мнение эксперт по воздушным сражениям Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании Джастин Бронк. Британский эксперт также подчеркнул, что пилоты, скорее всего, будут держаться подальше от зоны боевых действий, постепенно набираясь боевого опыта.