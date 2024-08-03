После того, как украинские власти усилили санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», поставки российской нефти через украинские территории прекратились, а Венгрия и Словакия лишились существенной доли импорта энергоносителей. Страны пытаются надавить на Киев, чтобы страна пересмотрела своё решение, в том числе обращаясь за помощью в Европейский союз.
Однако в Европейской комиссии дали понять, что не видят ничего плохого в запрете Киева на транзит российской нефти через украинские территории. Впрочем, как пишет издание Financial Times, Брюссель предложил Будапешту альтернативу - транзит через Хорватию.
реклама
Однако венгерские власти отказались от предложения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал хорватов ненадёжными, потому с 24 февраля 2022 года стоимость транзита нефти через их территории выросла в пять раз. В то же время он подчеркнул, что хорватские власти в своё время не сделали достаточно инвестиций для увеличения транзитных мощностей.
Примечательно, что на фоне всей этой ситуации президент Хорватии Андрей Пленкович в конце июля обращался к Европейской комиссии, сообщив о недостаточном использовании мощностей их нефтепровода, которые превышают национальные потребности. Таким образом хорватский президент предложил выступить в роли транзитной страны для импорта российской нефти.