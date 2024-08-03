В Брюсселе предложили Будапешту использовать для этого транзитные мощности Хорватии, но венгерские власти сочли страну ненадёжной.

После того, как украинские власти усилили санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», поставки российской нефти через украинские территории прекратились, а Венгрия и Словакия лишились существенной доли импорта энергоносителей. Страны пытаются надавить на Киев, чтобы страна пересмотрела своё решение, в том числе обращаясь за помощью в Европейский союз.

Однако в Европейской комиссии дали понять, что не видят ничего плохого в запрете Киева на транзит российской нефти через украинские территории. Впрочем, как пишет издание Financial Times, Брюссель предложил Будапешту альтернативу - транзит через Хорватию.

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Однако венгерские власти отказались от предложения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал хорватов ненадёжными, потому с 24 февраля 2022 года стоимость транзита нефти через их территории выросла в пять раз. В то же время он подчеркнул, что хорватские власти в своё время не сделали достаточно инвестиций для увеличения транзитных мощностей.

Примечательно, что на фоне всей этой ситуации президент Хорватии Андрей Пленкович в конце июля обращался к Европейской комиссии, сообщив о недостаточном использовании мощностей их нефтепровода, которые превышают национальные потребности. Таким образом хорватский президент предложил выступить в роли транзитной страны для импорта российской нефти.