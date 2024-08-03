Связано это с неуплатой украинскими властями по облигациям.

Весной этого года появилась информация о намерениях инвесторов взыскать с украинских властей выплаты по облигациям внутреннего государственного займа Украины в запланированный срок. Очевидно, что соответствующие выплаты произвести Киев не может из-за тяжёлого экономического положения, но переговоры с кредиторами на тот момент оказались провальными, поэтому обязательства начать выплаты с 1 августа сохранились.

На фоне этого Владимир Зеленский приостановил выплаты процентов по облигациям государственных займов 2018 года, объяснив это планами правительства достигнуть соглашения с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Тогда международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня CC - «преддефолт»

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Вчера S&P понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте уже до уровня SD - «выборочный дефолт», а рейтинги выпуска еврооблигаций 2026 года до уровня D - «дефолт»

В агентстве подчеркнули, что понимают решение украинского правительства приостановить выплаты, чтобы начать официальные переговоры о реструктуризации долговых обязательств, но, так или иначе, выплаты по еврооблигациям не были осуществлены до 1 августа 2024 года, а изменений в краткосрочный период S&P не ожидают.

На текущий момент государственный долг Украины составляет 152 миллиарда долларов. Однако кредиторы заинтересованы пока лишь в том, чтобы получить в этом году выплаты по облигациям на сумму 4,5 миллиарда долларов, хотя в текущих условиях это является невозможным и реструктуризации долга не избежать.