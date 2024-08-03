Страна получила 354 миллионов евро от Фонда справедливого перехода для диверсификации экономической деятельности, но часть суммы эстонские власти решили потратить на фестиваль сауны и метания топоров.

Эстонское издание ERR сообщает о выделении 354 миллионов евро из Фонда справедливого перехода Европейского союза, которые эстонские власти, помимо воплощения ряда крупных проектов, решили потратить на проведение развлекательных шоу.

Фонд справедливого перехода - инструмент для поддержки регионов в их усилиях по достижению климатической нейтральности до 2050 года.

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Средства были направлены для граничащего с Россией уезда Ида-Вирумаа, чтобы власти провели мероприятия по диверсификации экономической деятельности. Среди крупных проектов эстонские власти обозначили строительство заводов по производству магнитов и древесины, а незначительная часть средств, в соответствии с утверждённым планом, будет направлена на проведение развлекательных мероприятий:

200 тысяч евро - на повышение привлекательности центра водных видов спорта;

26 тысяч евро - строительство парка для игры в диск-гольф;

10 тысяч евро - финансирование мастер-классов по эстонской сауне.

Помимо этого эстонцы планируют потратить европейское финансирование на проведение танцевального марафона и строительство центра метания топоров. В министерстве финансов Эстонии считают, что эти мероприятия не менее важны, поскольку поспособствуют диверсификации экономики путём привлечения большего количества граждан в уезд Ида-Вирумаа.