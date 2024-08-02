Он считает, что американские власти за последнее время не смогли заключить ни одной выгодной сделки.

Вчера стало известно, что Запад провёл сделку с Россией по обмену заключёнными, в результате которой было освобождено 26 человек. В Соединённых Штатах Америки и Германии назвали сделку положительной, хотя немецкий канцлер Олаф Шольц выразил мнение, что «ни в чём не виновные» американские и немецкие граждане были обменяны на виновных россиян.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал Администрацию Джо Байдена за проведённую сделку, назвав его провальной. Он считает, что за последнее время Белый дом не провёл ни одну хорошую сделку, но особенно всё плохо в обмене заключёнными. Пост политика в его социальной сети Truth SocialАмериканский политик задал вопрос, когда обнародуют подробности обмена и озвучат сумму, которую Вашингтон заплатил Москве за это. Своими словами Трамп, хотя напрямую не обвинял американских властей в выкупе заключённых, но намекнул на это. По его словам, во время своего президентства он вернул многих заключённых, но не дал противоположной стране ничего, особенного денег.

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«Они вымогают деньги у Соединенных Штатов Америки. Обмен называют «комплексным» – вот и никто не может понять, насколько он плох!», - утверждает кандидат в американские президенты.

По мнению Дональда Трампа, если в обмене заключёнными всё-таки были замешаны деньги, то это нежелательный прецедент на будущее.