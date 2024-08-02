Американские военные рассматривают такой сценарий, если Россия, Китай и Северная Корея не изменят свою политику.

Помощник министра обороны Соединённых Штатов Америки по космической политике Вилин Наранг заявил, что в Пентагоне допускают изменения объёмов размещения американского ядерного арсенала по примеру других ядерных держав, если Россия, Китай и КНДР не изменят собственную политику в данном направлении.

По словам американского чиновника, в Вашингтоне уже изучают возможности увеличения будущих мощностей пусковых установок, а также развёртывание дополнительных боеголовок, чтобы, в случае необходимости, обеспечить «национальное лидерство»

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Вилин Наранг считает, что Пентагон должен подготовиться к существованию в мире, где отсутствуют ограничения на ядерные арсеналы. В таком случае модернизация американского ядерного потенциала и подготовка к подобным сценариям могла бы придать другим ядерным державам мотивацию для диалога по контролю над стратегическими вооружениями.

В то же время чиновник утверждает, что Соединённые Штаты Америки будут соблюдать основные ограничения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пока будут видеть аналогичные действия со стороны России. Стоит напомнить, что своё участие в этом соглашении Москва приостановила в 2023 году.