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Nacvark
Jerusalem Post: Израиль мог ликвидировать лидера ХАМАС в Катаре, но специально сделал это в Иране
Об этом сообщают израильскому изданию источники в спецслужбах.

Недавно стало известно о ликвидации главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Израильские силы нанесли удар по его резиденции в Тегеране, ликвидировав функционера палестинского движения вместе с телохранителями. Иранские власти пообещали ответить Израилю, поскольку удар был осуществлён по их территориям. Точечный обстрел также указал на слабость иранской противовоздушной обороны.

Издание Jerusalem Post, ссылаясь на источники в израильских спецслужбах, пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имела все возможности ликвидировать Ханию ещё в Катаре, но зачем-то дождалась, пока он отправится в Тегеран, ликвидировав его именно там. Предполагается, что телефон главы ХАМАС отслеживался благодаря установленному в его телефон вирусу, открывшему доступ к мобильному приложению WhatsApp и геоданным.

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Источники издания утверждают, что выбор Тель-Авива во время планировании операции по ликвидации основного функционера ХАМАС пал именно на Тегеран для того, чтобы именно Иран нёс ответственность за гибель Исмаила Хании, безопасность которого иранские власти обеспечить в должной мере не смогли.

Пока остаётся непонятным, каким именно образом Тегеран ответит Израилю за удар по своим территориям и ликвидацию главы поддерживаемых ими ХАМАС.

#израиль #иран #хамас
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