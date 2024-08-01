Она также ни разу не посещала Украину с февраля 2022 года.

Наиболее вероятным кандидатом в американские президенты от Демократической партии является вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис, политическим оппонентом которой является республиканец Дональд Трамп. Украинские власти признавали, что победа Трампа сделает диалог между Вашингтоном и Киевом непредсказуемым, но и кандидат от демократов тоже демонстрирует определённую недосказанность касаемо своей позиции по Украине.

Несмотря на то, что победа демократов, скорее всего, будет означать продолжение текущего курса Соединённых Штатов Америки по поддержке Украины, издание Time вспомнило о событиях 2022 года, за неделю до начала боевых действий. Именно тогда украинский президент Владимир Зеленский обратился к Харрис с просьбой начать поставки оружия и ввести санкции против России, но в ответ получил отказ.

реклама

При этом издание подчёркивает, что Камала Харрис, в отличие от американского президента Джо Байдена и ряда представителей американского правительства, ни разу не посещала Украину. Time указывают на «неискреннее сочувствие» вице-президента по украинскому вопросу.

Всё это вызывает сомнения насчёт того, будет ли кандидат от Демократической партии снисходительна к Киеву, если её всё-таки изберут американским президентом. Очевидно, что полностью военная помощь Украине в таком случае не прекратится, но позиция Харрис может сыграть не на руку украинским властям, когда зайдёт речь о применении президентских полномочий для определённых разрешений, связанных с военной поддержкой.