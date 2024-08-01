Зеленский подчеркнул, что международное сообщество не видит смысла в очередном саммите без присутствия представителей Москвы.

Известно, что в этом году украинские власти планируют провести второй саммит мира, на который будут приглашены представители от России. На этой конференции Киев хочет зафиксировать прекращение боевых действий, но пока непонятны перспективы переговоров, в которых основной формулой мира является украинская.

Владимир Зеленский заявил, что большая часть международного сообщества желает увидеть Россию на следующем саммите мира. Они считают, что Киев не достигнет желаемых результатов, если Москва не будет представлена на конференции по мирному урегулированию - добавил он.

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По словам Зеленского, второй саммит мира будет проходить в рамках формулы, представленной на конференции в Швейцарии. В документе будет определены положения насчёт территориальной целостности и суверенитета Украины, то есть российские условия завершения боевых действий учтены не будут.

При этом Зеленский признал, что второй саммит мира не приведёт к возвращению государственных границ 1991 года. Однако он считает возможным восстановить территориальную целостность не только на поле боя, но и за столом переговоров, с чем, по его мнению, согласятся многие страны.