Политик считает, что европейцы слишком полагаются на американскую разведку.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно выражал возмущение, что Европа слишком надеется на Соединённые Штаты Америки во всех вопросах, в частности обороны. При этом континент ничего за это Вашингтону не платит, хотя такой «ядерный зонтик» для штатов обходится в немалую сумму.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом планирует сократить обмен разведывательными данными с союзниками по НАТО в рамках своего плана по сокращению сотрудничества со странами-участниками североатлантического альянса.

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Американский политик считает, что Европа слишком полагается на данные американской разведки. Впрочем, источники издания в европейских кругах подтверждают это, хотя подчёркивают, что полученные американцами разведывательные данные действительно надёжнее имеющихся у европейских спецслужб, особенно, когда вопрос идёт о Китае и России.

Неназванные европейские чиновники в разговоре Politico выразили обеспокоенность, что такое решение сделает их страны ещё более лёгкими мишенями для России, если вдруг зайдёт речь о военной конфронтации. Они также отметили, что если соответствующее решение будет принято, то Европа тоже откажется предоставлять свои разведданные Вашингтону.