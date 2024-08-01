По этой причине озабоченность союза ограничилась лишь заявлением Борреля.

Недавно в Венесуэле прошли президентские выборы, по итогам которых венесуэльским президентом переизбран Николас Мадуро, занимающий эту должность с 2013 года. На Западе усомнились в результатах выборов, поскольку официальные данные значительно расходились с опросом экзитполов. На фоне этого ряд стран Латинской Америки не признали Мадуро новым президентом и теперь Каракас планирует разорвать с ними дипломатические отношения.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Европейский союз не смог принять совместное заявление от организации, в котором европейское сообщество выражает сомнения насчёт честности и прозрачности проведённых выборов. Всё это из-за вето Венгрии, которое не позволило обнародовать совместное заявление.

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По этой причине Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал аналогичное заявление только от своего лица.

На текущий момент Запад требует от Венесуэлы доступа к протоколам голосований на каждом избирательном участке, чтобы убедиться в том, что Николас Мадуро был избран президентом демократическим путём, без подтасовок в результатах выборов. В противном случае санкции против Каракаса будут усилены.