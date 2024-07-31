Средства пойдут на укрепление обороноспособности Манилы.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин на пресс-конференции в Маниле объявили о пакете военной помощи Филиппинам на общую сумму 500 миллионов долларов, выделяемых в рамках укрепления филиппино-американского сотрудничества из-за нарастающей угрозы Китая.

Отмечается, что средства являются частью инициативы по предоставлению филиппинским властям военной помощи на общую сумму два миллиарда долларов. Деньги потратят на модернизацию оборудования для вооружённых сил и береговой охраны Филиппин. Американские чиновники также поддержали достигнутое между Манилой и Пекином соглашения по вопросам ротации и снабжения филиппинских военнослужащих на корабле Sierra Madre, который в 1999 году был притоплен в спорной зоне и закреплён в качестве некого «аванпоста» в ответ на аналогичные действия Китая в 1995 году.

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Министр обороны Филиппин Гильберто Теодоро-младший утверждает, что выделенное Вашингтоном финансирование позволит укрепить филиппинскую оборону и сдержать «нежелательную и незаконную агрессию»

По заявления американских властей, Соединённые Штаты Америки, Филиппины и Тайвань разделяют совместные беспокойства касаемо действий Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, поэтому ведут единую политику в этом направлении. При этом, как отмечает Энтони Блинкен, итоги предстоящих президентских выборов не отразятся на политике Вашингтона касаемо политики в отношении Пекина.