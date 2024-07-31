Однако только на время, чтобы экипаж, оставшийся без еды и воды, смог пополнить запасы.

В 1999 году в России была построена точная копия парусного фрегата Балтийского флота Российской империи «Штандарт», заложенного в 1703 году по указу Петра I. Российское судно плавало под национальным флагом, но позже, после введения в апреле 2022 года запрета на заход российских кораблей в порты Европейского союза, вместо него был вывешен флаг островов Кука.

Парусник планировал принял участие в морском фестивале «Рабочие паруса», но его не пустили в французские порты. По этой причине капитан Владимир Мартусь взял курс на берега Испания в надежде, что там их всё-таки пропустят, чего не произошло. Как итог, к концу июля провизия на борту парусного фрегата, где находится 15 человек, начала заканчиваться.

реклама

Из-за запрета испанских властей на заход российского корабля в свои порты экипаж был вынужден питаться тем, что привозило им местное население, самостоятельно подплывшее к паруснику. В итоге Управление торгового флота Испании всё же дало «Штандарту» временное разрешение на заход в испанские порты, чтобы экипаж смог пополнить снабжение. Отмечается, что отбытие судна должно произойти как можно скорее.

Капитан парусного фрегата Владимир Мартусь также отметил, что ситуация с запретом «Штандарту» на вход в французские и испанские порты вызвана деятельностью проукраинских активистов, которые довели до европейских стран информацию об обходе судном антироссийских санкций (вместо российского флага был вывешен иностранный).