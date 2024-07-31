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Nacvark
Тайвань продолжит закупать оружие за рубежом и укреплять свою обороноспобность
Об этом заявил тайваньский президент Лай Циндэ.

Тайваньский вопрос для Китая остаётся достаточно проблемным, ведь страна хоть официально и не признаётся большинством государств мира, фактически она успешно осуществляет торговые отношения, а от её микроэлектроники зависит ряд западных компаний, в том числе производители видеокарт. Тем не менее китайские власти намерены присоединить остров, но Соединённые Штаты Америки и другие страны Запада настаивают на дипломатическом решении ситуации.

Президент Китайской республики Лай Циндэ заявил о продолжении тайваньскими властями курса на укрепление собственной обороноспособности и проведении закупок вооружения за рубежом, о чём сообщает Центральное информационное агентство страны. Прошлый тайваньский президент проводил аналогичную политику, чтобы армия могла быть готовой держать оборону на случай военного вторжения китайских сил

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По словам тайваньского президента, Тайбэй также будет совместно с остальными демократическими странами использовать свою силу для сдерживания Пекина от военных действий. Он также подчеркнул заслугу стран НАТО, в частности Соединённых Штатов Америки и их партнёров - Южной Кореи, Филиппин, Австралии, Индии - в поддержании мира и стабильности в регионе.

Стоит отметить, что Вашингтон хоть и не признаёт Тайвань, но выполняет государственные контракты на поставку оружия от Тайбэя и уделяет внимание обороноспособности страны.

#тайвань
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