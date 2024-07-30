Отмечается, что полученные сведения приблизили Пентагон к введению в эксплуатацию гиперзвукового оружия.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки признавали медлительность американской программы по разработке гиперзвукового оружия, в результате чего данные вооружения первыми появились у Китая и России. Тем не менее Вашингтон по-прежнему развивает гиперзвуковые вооружения, хотя официально данный тип оружия не стоит на вооружении американской армии.

Издание ТАСС с ссылкой на официального представителя Пентагона пишет, что на базе Космических сил Соединённых Штатов Америки на мысе Канаверал (штат Флорида) проходят испытания неядерной гиперзвуковой системы, которые стали важным этапом в развитии готовым к применению гиперзвуковых технологий. Отмечается, что полученные сведения приблизили военных к развёртыванию гиперзвуковых вооружений. При этом нет информации о том, как прошли испытания и были ли они успешными.

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Стоит отметить, что официально о проведении испытания гиперзвукового оружия известно было только в рамках проекта Air-Launched Rapid Response Weapon, направленного на развитие проекта ракеты AGM-183 ARRW, которая должна развивать скорость до 20 махов при дальности 1,6 тысяч километров.

Ранее в опубликованном докладе Счётной палаты американского правительства говорилось, что Пентагон недостаточно информируют Конгресс о ходе разработки гиперзвукового оружия, хотя на него были израсходованы уже миллиарды долларов. Основная претензия заключается в том, что на разработку ушли годы усилий и средств, но военные так и не разместили первую рабочую систему, а общую стоимость программы трудно подсчитать из-за непрозрачности.