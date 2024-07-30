Связано это с разрушением санитарной инфраструктуры и созданными в результате боевых действий условиями для распространения болезни в анклаве.

В середине июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявленном полиовирусе вакцинного происхождения типа 2 в пробах сточной воды, собранной в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе - городах, которые были разрушены в ходе интенсивных израильских бомбардировок. Позже в организации подчеркнули, что пока ни одного случая заболевания полиомиелитом не было выявлено, но риски остаются серьёзными, учитывая условия жизни в анклаве.

Полиомиелит - острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и приводящее к состоянию паралича. Чаще всего обнаруживается у детей.

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Министерство здравоохранения Палестины официально объявило Сектор Газа зоной эпидемии полиомиелита. Причиной для этого стали пробы сточной воды в городах Хан-Юнис и центральных районах анклава, свидетельствующие о наличии вируса. Ведомство утверждает, что вирус начал распространяться из-за уничтожения санитарной инфраструктуры в анклаве, подчеркнув угрозу полиомиелита не только для палестинцев, но и соседних государств.

За несколько дней до этого Всемирная организация здравоохранения уведомила об отправке в сектор Газа более миллиона доз вакцин от полиомиелита. Руководитель группы по чрезвычайным ситуациям на палестинских территориях считает, что распространение полиомиелита может привести к серьёзным последствиям: от болезни местное население начнёт умирать больше, чем от травм, полученных во время боевых действий.