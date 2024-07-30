Соответствующее предупреждение было передано украинскому послу в Словакии.

В прошлом месяце украинские власти ввели новый санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», прекратив транзит российской нефти через украинские территории, которая поставлялась Венгрии и Словакии. Это сильно затронуло Будапешт и Братиславу, которые в определённой степени зависят от поставок российских энергоносителей. Словацкие власти обещали Киеву ответные меры, если запрет на транзит не будет отменён, но тогда не было понятно, о чём именно идёт речь.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Киев не пересмотрит введённый запрет на транзит российской нефти компанией «Лукойл», то словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставлять дизельное топливо на украинские территории. Соответствующее предупреждение было передано украинскому послу в Братиславе.

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По мнению словацкого премьера, введённый украинскими властями запрет на транзит российской нефти практически не нанесёт вреда России, но при этом станет серьёзным ударом для Венгрии и Словакии. Особенно это вызывает риски для венгерской энергетической системы, о чём говорили в Будапеште.

В качестве ответных мер в Венгрии допускали пересмотр своей позиции касаемо европейской интеграции Украины, учитывая, что Киев создаёт угрозу для энергосистем стран-участников Европейского союза, а также отказ снимать вето с выделения 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира для компенсации европейским странам средств, потраченных на военную помощь украинской армии.