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Nacvark
Politico: Победа Трампа на выборах в США может привести к отказу НАТО в военной помощи Украине
Европейские страны навряд ли будут идти наперекор США, если её президент решит закончить конфликт на российских условиях.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно обещал завершить российско-украинский конфликт, если его изберут на выборах в ноябре. Пока непонятно, как именно он это сделает, но в средствах массовой информации допускают прекращение военной помощи Украине от Соединённых Штатов Америки.

Издание Politico пишет, что в случае, если Трамп вернётся в Белый дом и решит завершить военный конфликт на любых условиях, пусть даже и в пользу России, то страны-участники НАТО могут по примеру Вашингтона перестать оказывать военную помощь Киеву.

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В материале издания указывается на то, что Великобритания и страны Европейского союза встанут перед сложным выбором - согласиться действовать по плану Дональда Трампа или продолжить поддержку украинских властей. Второй вариант для них помимо финансовых затрат обернётся последствиями - утверждают авторы.

Politico предполагает, что Трамп может начать оказывать давление на Европу, отзывая американские гарантии, контракты на поставку оружия или другие выгодные для стран двухсторонние соглашения.

Ранее  Владимир Зеленский говорил, что не боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поскольку если даже Соединённые Штаты Америки прекратят поддержку, никто уже не отменит обещанные североатлантическим альянсом 40 миллионов долларов военного финансирования. Впрочем, пока между политиками складываются неплохие отношения.

#украина #сша #нато
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