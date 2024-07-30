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Nacvark
Reuters: Израиль прорабатывает, как ответить «Хезболле», но не развязать войну
Скорее всего, израильские власти проведут ограниченный удар по ливанской инфраструктуре и военным объектам ливанских шиитов.

Некоторое время назад израильские власти сообщили об ударе ливанской шиитской группировки «Хезболла» по Голанским высотам, в результате чего погибло 12 человек. В организации это отрицают, утверждая, что взрыв был от израильской противоракетой системы «Железный купол», когда Тель-Авив наоборот настаивает на виновности шиитов, обстрелявших район иранской ракетой. В ответ израильская армия произвела серию ударов по ливанским территориям, но варианты возмездия ещё прорабатываются.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в в Тель-Авиве думают, как нанести сокрушительный удар, но при этом не втянуть регион в полномасштабную войну, то есть без каких-либо наземных операций на ливанских территориях. Предполагается, что израильтяне могут произвести ограниченный удар, выражаемый обстрелами логистических объектов, электростанций, портов Ливана или нанести серию ударов по складам с оружием «Хезболлы», высокопоставленными командирами группировки.

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Ранее стало известно, что уполномоченными планировать ответный удар на действия ливанских шиитов были назначены премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант.

#израиль #хезболла #ливан
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Ответ Израиля на обстрел Голанских высот будет ограниченным
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