Зеленский анонсировал разработку плана достижения мира, который планируют представить к ноябрю.

Известно, что украинские власти планируют в этом году провести второй саммит мира, который, по их заявлениям, должен зафиксировать конец боевых действиях. На мирную конференцию должны пригласить представителей от России, но вряд ли темой обсуждения станут какие-либо мирные сценария, кроме украинской формулы мира.

Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Киеве начнут детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросу территориальной целостности украинского государства. Всё это в рамках разрабатываемого плана действий по достижению мира, который должны представить к ноябрю.

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Ноябрь выбран был не просто так, ведь в этом месяце пройдут президентские Выборы в соединённых Штатов Америки. Украинский президент это предположение фактически подтвердил, когда подчеркнул, что итоги президентских выборов в штатах окажут существенное влияние на перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

До сих пор остаётся неизвестным, каким именно образом кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп планирует завершить российско-украинский конфликт. Впрочем, вряд ли это станет известно в ходе предвыборной кампании, поскольку американский политик ставит приоритетом своей политической программы именно внутреннюю политику и проблемы Соединённых Штатов Америки.