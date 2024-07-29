Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Россия аннулирует мораторий на развёртывание РСМД в случае размещения американских ракет в Германии
Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Недавно стало известно, что к 2026 году Соединённые Штаты Америки планируют развернуть на немецких территориях дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты экспериментального типа, которых до этого в Европе не было. В Берлине от предложения не отказались, подчеркнув, что с их стороны это было бы наивно.

Российский президент Владимир Путин заявил, что если в Германии будет размещено американское дальнобойное оружие, то Москва будет считать взятые на себя обязательства в рамках моратория на размещение средней и малой дальности аннулированными. По его словам, это позволит повысить возможности береговых войск российского флота.

реклама

Путин подчеркнул, что разработка подобных ракет средней и малой дальности сейчас находится на завершающей стадии, а их размещение станет зеркальной мерой в ответ на действия Вашингтона. Он отметил, что важные российские объекты государственного и военного управления окажутся в зоне досягаемости американских ракет, запланированных к размещению в Германии. При этом достигнуть российских территорий они смогут всего за десять минут и не исключает их оснащение ядерными боеголовками.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки пока что ситуацию не комментировали.

#россия #сша #германия
+
Написать комментарий (0)
The Wall Street Journal: США создадут военное командование в Японии
Зеленский признал, что выборы в США окажут существенное влияние на перспективы мирного соглашения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
10
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
2
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
6
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
1
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
18
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
9
Apple стала шестой по объёму поставок смартфонов в Китае
1
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
44
Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
+
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
25
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+
Утечка по Samsung Galaxy A06: рендеры и ключевые характеристики
+

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
251
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
3
Windows XP в 2024 году - Часть 3
9
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
56
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
1
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
23
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
64
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6

Сейчас обсуждают

Clamwult
09:09
Карта отличная, чердак потёк у тебя. Ты даже сказать не сможешь почему это плохая карта, хотя я могу представить твой детский лепет что ДЛСС это нинастоящее, и мыло, хотя мыло если и есть то даже мень...
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
Иван Бородин
09:09
Новости почитай! Буквально все инсайдеры новостные об этом кричат! Только ленивый не написал про это!!!
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
Можем повторить
09:04
Ну вот. Реакция на открытие Олимпиады позволила окончательно определить "кто есть кто" в россии. Подозрения подтвердились: собчачий муж, театральный орк путина, режиссер богомолов -это просто обриты...
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
Николай Метров
09:00
Причина третья: я не хочу давать шанс ленивым швеям трусов.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Александр Лапко
08:58
А у меня 9 поколение камня Интел ай коре 5 9600к. Ему ничего не будет?
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
Evgeniy Kryukoff
08:53
Ну и что? Допилят и это. Просто это не так бросается в глаза как шесть пальцев, а просто сверхтонкая доработка. Убрали сначала крупные несоответствия, вскоре дойдёт дело и до мелких.
Созданные ИИ дипфейк-изображения можно распознать по отражениям в глазах
JM+
08:51
По картинке хорошо видно, что это никакой не "интеллект". До тех пор, пока будут требоваться отдельные промты указывающие, что скафандр не является частью тела, это не будет в полном смысле ИИ. Возмож...
AMD представила бета-версию Amuse 2.0.0 — ПО для генерации ИИ изображений с ускорением на GPU и NPU
DIP48
08:51
Откровенный сатанизм
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
Сергей Чудаков
08:48
Они шуршат красиво, не то что шум hdd :)
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Андрей Димитриев
08:47
Причина четвертая: я люблю запах говна
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем