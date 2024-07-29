Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Недавно стало известно, что к 2026 году Соединённые Штаты Америки планируют развернуть на немецких территориях дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты экспериментального типа, которых до этого в Европе не было. В Берлине от предложения не отказались, подчеркнув, что с их стороны это было бы наивно.

Российский президент Владимир Путин заявил, что если в Германии будет размещено американское дальнобойное оружие, то Москва будет считать взятые на себя обязательства в рамках моратория на размещение средней и малой дальности аннулированными. По его словам, это позволит повысить возможности береговых войск российского флота.

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Путин подчеркнул, что разработка подобных ракет средней и малой дальности сейчас находится на завершающей стадии, а их размещение станет зеркальной мерой в ответ на действия Вашингтона. Он отметил, что важные российские объекты государственного и военного управления окажутся в зоне досягаемости американских ракет, запланированных к размещению в Германии. При этом достигнуть российских территорий они смогут всего за десять минут и не исключает их оснащение ядерными боеголовками.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки пока что ситуацию не комментировали.