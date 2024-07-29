Оно должно быть готовым противостоять Китаю и КНДР.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки имеют намерения создать военное командование в Японии по аналогии с существующим в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Предполагается, что таким образом Вашингтон намерен укрепить своих союзников в Азии, подготовив их на случай противостояния с Китаем или КНДР.

Такое решение позволит высвободить личный состав из подчинения Индо-Тихоокеанского военного командования. В таком случае все приказы будут издаваться напрямую из штаб-квартиры, расположенной недалеко от Токио. Основной задачей командования будет координация учений, совместных действий между Соединёнными Штатами Америки и Японией, а также коллективная оборона на случай боевых действий в регионе. Во главе нового командования будет назначен трёхзвёздочный генерал.

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Всё это в рамках укрепления военного сотрудничества между Вашингтоном и Токио. Примечательно, что японцы отыгрывают отдельную роль в американском военно-промышленном комплексе, производя ряд вооружений, например современные противоракеты PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Стоит отметить, что американские военные базы существуют в Японии ещё со времён окончания Второй мировой войны. На территории японского государства расположено порядка 47 тысяч военнослужащих, а штаб-квартира дислоцируется на военной базе Йокота (14 тысяч человек личного состава), в тридцати километрах от Токио.