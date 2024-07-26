Об этом свидетельствуют проведённые социологические опросы The New York Times и The Sunday Times.

После того, как действующий американский президент Джо Байден принял решение покинуть предвыборную гонку, его вице-президент Камала Харрис стала наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии. И хотя пока она не получила поддержку всех влиятельных демократов, в том числе экс-президента Барака Обамы, первые социологические опросы показывают, что у неё больше шансов на победу, чем у Байдена.

Проведённый опрос YouGov для The Sunday Times показал, что 44% потенциальных избирателей готовы отдать свой голос за Харрис, при этом кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обгоняет её всего на 2%. Остальные проценты разделены между другими кандидатами, имеющими гораздо меньше шансов. Избиратели также оценивают Камалу Харрис в сравнении с Дональдом Трампом как более «робкая, стойкая, осторожная и умная», когда республиканца называют более «самоуверенным, жёстким, эгоистичным патриотом»

реклама

Аналогичный опрос провёл исследовательский институт Siena College (примечательно, что президент колледжа - Крис Гибсон является экс-конгрессменом и членом Республиканской партии) для The New York Times и показал практически идентичные результаты: за Трампа отдадут свой голос 48% избирателей, когда за Харрис - 47%. Отмечается, что хоть цифра все равно не в пользу демократов, она выше по сравнению с проводимыми опросами насчёт кандидатуры Джо Байдена.

Стоит отметить, что предвыборная гонка продлится всего лишь ещё три месяца. Впереди предстоят дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, которые, очевидно, дадут понять, имеет ли шансы новый кандидат от демократов перегнать уже всем известного республиканца.