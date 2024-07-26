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Nacvark
МИД Польши предложил создать украинцам в Европе такие условия, чтобы они сами вернулись на родину
Таким образом в Варшаве считают возможным помочь Украине в мобилизации военных.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал решить проблему с украинскими беженцами в Европе, создав для них такие условия пребывания в Европейском союзе, чтобы они вернулись домой. Речь идёт о «стимулировании» украинцев мобилизационного возраста, чтобы у них была мотивация возвращаться на родину и вступать в ряды украинской армии.

По словам польского министра, сейчас Киев испытывает нехватку как оружия, так и личного состава. Решить вторую проблему можно как раз таки за счёт пребывающих в Европе украинских граждан. Необходимо отметить, что о вынужденной депортации речи не идёт.

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Сикорский утверждает, что в странах Европейского союза есть сотни тысяч потенциальных военнослужащих, которые имеют обязанность защищать свою родину. Польша в данном случае может стать авангардом помощи Украины, помогая украинским властям с подготовкой новобранцев, чтобы они могли отправиться сразу в зону боевых действий.

Стоит напомнить, что Польша принимает участие в формировании иностранного военного формирования, состоящего из украинских мужчин мобилизационного возраста, приехавших в страну. Речь идёт о добровольном заключении контракта с Вооружёнными силами Украины и последующим гарантированным обучением на польских территориях.

#украина #польша
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