Страна ищет потенциальных поставщиков боеприпасов для украинской армии и объявило о старте сбора средств на их приобретение.

На протяжение 2022 - 2023 года, когда заходила речь о «снарядном голоде» в Вооружённых силах Украины, европейские лидеры сообщали о необходимом времени на развитие военно-промышленного комплекса, чтобы он мог производить достаточное количество боеприпасов. Тем не менее позже ряд управляющих европейскими оборонными компаниями дали понять, что слабое производство обусловлено исключительно недостаточным финансированием обороны со стороны стран Европы.

На фоне этого Чехия смогла договориться о приобретении артиллерийских снарядов за пределами европейского континента за счёт стран Европейского союза, чтобы обеспечить оперативную доставку боеприпасов украинской армии без существенных финансовых вливаний, чтобы не дожидаться «раскачки» европейского военно-промышленного комплекса. Осенью чешские власти смогли заключить достаточно контрактов, чтобы обеспечить стабильные поставки боеприпасов на протяжение всего 2024 года.

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила о старте второго проекта по закупке боеприпасов для Украины, который получил название «Инициатива-2025» и, соответственно, направлен на поставки в следующем году. Она подчеркнула, что чем раньше страны Европы выделят средства на закупку снарядов, тем быстрее чешские оборонные компания начнут подписывать долгосрочные контракты.

На текущий момент Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества Чехии собирает информацию от оборонных компаний касаемо возможности поставок боеприпасов украинской армии на следующий год. При этом Прага выступит посредником, собирая европейские деньги для закупки снарядов. В поставках принимают участие местные компании Czechoslovak Group, STV Group, Colt CZ Group SE, DSS и Omnipol, занимающиеся поиском боеприпасов за рубежом.