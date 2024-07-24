Однако только в том случае, если этого захочет молдавский народ.

На слушаниях в Конгрессе заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что Соединённые Штаты Америки поддержат вступление Молдавии в НАТО, если такие стремления возникнут, а молдавский народ проголосует за это.

Тем не менее американский чиновник отметил, что Вашингтон в первую очередь сосредоточен на интеграции молдавского государства в Европейский союз. Он указал на имеющуюся у штатов стратегию, направленную на необратимый курс Молдавии по интеграции в европейское сообщество на правах члена союза, которое хоть и непросто заполучить, но при должной поддержке западных партнёров успеха добиться можно.

реклама

Возвращаясь к теме вступления в североатлантический альянс, Кристофер Смит подчеркнул, что в конституции Молдавии определён нейтральный статус государства. Впрочем, если молдавский народ выберет курс на евроатлантическую интеграцию, то Вашингтон также поддержит его. Он добавил, что Кишинёв уже не один год сотрудничает с НАТО, отправляя своих военных для миссии альянса в Косово.





Стоит напомнить, что осенью 2024 года в Молдавии пройдёт референдум о вступлении в Европейский союз. В случае, если граждане поддержат интеграцию их государства в европейское сообщество, то процесс вступления будет значительно ускорен.