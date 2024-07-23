Ереван продолжает вести прозападный курс после аннексии Нагорного Карабаха.

Аннексия Нагорного Карабаха для Армении стала переломным моментом, после которого армянские власти взяли прозападный курс и начали вести контакты с новыми партнёрами в сфере безопасности - Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом. С Россией страна сохраняет диалог, но уже не на том уровне, а с Белоруссией его нет, поскольку премьер-министр Никол Пашинян обвиняет белорусского президента Александра Лукашенко в содействии Азербайджану во время аннексии Нагорного Карабаха.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах по выделению 10 миллионов евро из Европейского фонда мира для оказания военной помощи Армении. Средства планируют потратить на усиление материально-технического потенциала армянской армии, чтобы поспособствовать улучшению защиты гражданского населения в чрезвычайных ситуациях.

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Боррель подчеркнул, что Брюссель имеет общий интерес с Ереваном в расширении диалога по поводу внешней политики и политики безопасности, рассматривая Армению в будущем как участника миссий под эгидой Европейского союза.

Помимо этого страны начинают переговоры по отмене визового режима, благодаря чему армяне смогут краткосрочно посещать страны Шенгенской зоны без дополнительных формальностей. Отмечается, что станет это возможным только после достижения Ереваном определённых показателей, а займёт весь процесс несколько лет. Стоит напомнить, что аналогичный безвизовый режим с Европой действует в Молдове, Грузии и Украине.