Глава европейской дипломатии указывает на обеспокоенность Брюсселя касаемо заявлений венгерских властей, назвавших Европейский союз стороной конфликта.

В Европейском союзе не оценили поездку премьер-министра Венгрии Виктор Орбана в Москву, особенно после того, как он, закончив серию визитов в ряд государств, сообщил о стремящихся вверх в Европе идее войны. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто лишь усилил недовольство Брюсселя, когда назвал Европейский союз стороной конфликта.

На фоне этого Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о переносе предстоящей неформальной встрече министров иностранных дел стран-участников Европейского союза, которую изначально должны были провести в Будапеште. Сейчас встреча будет организована в Брюсселе и связано это напрямую с высказываниями Сийярто.

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Боррель подчеркнул, что место проведения заседания выбиралось часами и союзники по экономическому блоку разделились на три позиции:

те, кто за встречу в Будапеште (Боррель использовал термин «business as usual», то есть всё идёт своим чередом несмотря на неприятную ситуацию); те, кто за встречу в Брюсселе; те, кто доверяют выбор места встречи Верховному представителю по внешней политике и безопасности.

В конечном итоге Жозеп Боррель решил перенести встречу министров иностранных дел в Брюссель, тем самым послав Будапешту сигнал, хоть и символического характера, что оппозиция внешней политике Европейского союза и её позиционирование как «сторона конфликта» может иметь свои последствия.

Запланированная встреча состоится в августе, когда европейские чиновники вернутся с каникул.