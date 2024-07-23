Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Financial Times: В Германии готовятся к возможному возвращению в Белый дом Дональда Трампа
Ещё во время первого президентства Трампа в Берлине столкнулись с критикой из-за энергетической зависимости от России и низких расходов на оборону.

Сейчас кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп является одним из самых вероятных победителей запланированных на ноябрь президентских выборов, о чём свидетельствуют результаты предвыборных дебатов с бывшим кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. На фоне этого ряд стран, включая Украину, восстанавливают контакты с Трампом и готовятся к его возвращению.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что немецкое правительство как раз так проводит подготовку к такому исходу, создав антикризисную группу, оценивающую последствия для Берлина возвращения Трампа. Стоит напомнить, что во время первого президентского срока Дональда Трампа немецкие власти столкнулись с критикой из-за энергетической зависимости от России и низких расходов на оборону, с чем стране пришлось справляться после февраля 2022 года.

реклама

По данным издания, министерство финансов страны взялось за этот вопрос более серьёзно, рассчитывая тарифы, которые Трамп может установить, чтобы пересмотреть логистические цепочки поставок высокотехнологичной и сырьевой продукции, импортируемой из Соединённых Штатов Америки. Это позволит оперативно найти замену импорту из штатов, если возникнет такая необходимость. Аналитики предполагают, что Белый дом при Дональде Трампе может установить 10-процентный налог на всю импортируемую продукцию, чем будет нанесён серьёзный удар немецкой экономике.

Financial Times указывают на то, что Берлин учёл опыт первого президентства Дональда Трампа, разработав комплекс мер, чтобы снять претензии возможного американского лидера. Это касается и расходов на оборону, которые начали расти по сравнению с показателями в прошлом десятилетии. Более того, немецкие власти прорабатывают контакты с ведущими американскими политиками из Республиканской партии, чтобы они, в случае необходимости, могли сдержать Трампа в его изоляционистской политике.

#сша #германия #трамп
+
Написать комментарий (0)
Зеленский: Мы уважаем решение Джо Байдена покинуть предвыборную гонку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
4
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
6
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
4
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
В России началось строительство нового металлургического завода
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
7
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7
Инсайдеры назвали все цветовые палитры iPhone 16 и iPhone 16 Plus
+
Intel представила встраиваемые процессоры Core "Raptor Lake Refresh" без ядер E-Core
1
Графические процессоры AMD RDNA 4 получат улучшенную архитектуру трассировки лучей
10

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
44
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
46
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
24
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
10
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
3

Сейчас обсуждают

Кызахстанчево
09:17
у варфрейма есть одна большая проблема - отсутствие соревновательного момента, там абсолютно ничего не имеет смысла, хотя на ранней стадии игра позиционировала себя как хардкорная штука, где ты дох...
По словам главы Warframe, крупные издатели "слишком рано" отказываются от онлайн-игр
Эдуард Спиридонов
09:08
Только вот уж очень человеческая получилась ошибка
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
Денис Меренков
09:07
А южный процессор когда будут тестировать?). Экспертам удалось протестировать передовой северный процессор Amazon
Неожиданные новости о будущем iPhone SE от Fixed Focus Digital
swr5
09:06
Тогда нет и разумной причины чтобы вообще жить.
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
swr5
09:03
Выхлопная система для реактивного истребителя - это мощно))).
Концепция истребителя 6-го поколения Tempest представлена на авиасалоне в Фарнборо
Китя
09:00
Собирай монатки с укры быстрее. а то ФАБ прилетит. РФ сейчас быстро продвигается.
Российская армия взяла под контроль уже 25% территорий населённого пункта Синьковки
lighteon
09:00
Информация о поддерживаемых инструкциях содержится в процессорных микрокодах. Они хранятся как в биос материнской платы, так и в операционной системе и обновляются. CPU-Z может читать информацию с био...
Windows XP в 2024 году - Часть 2
Александр
08:54
Маск - наглая крыса. Одной рукой пишет письмо о запрете ИИ, скрежеща зубами, что ушел от OpenAI и остался за бортом их бота, а другой открывает xAI, с непомерным вредом для окружения. Маскофилы, давай...
Илон Маск запустил самый мощный в мире кластер нейросетей - экологи бьют тревогу
Китя
08:53
Что не понравилось в этой раскладушке аккумулятор дохлый 4400 мА*ч при раскладном экране быть постоянно у розетки так еще и фронтальная камера всего 10 Мп и стоит это чудо около 200т.р.
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
si-cat
08:53
Дай Бог ихней теляти под себя не насрати 🤣
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем