Ещё во время первого президентства Трампа в Берлине столкнулись с критикой из-за энергетической зависимости от России и низких расходов на оборону.

Сейчас кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп является одним из самых вероятных победителей запланированных на ноябрь президентских выборов, о чём свидетельствуют результаты предвыборных дебатов с бывшим кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. На фоне этого ряд стран, включая Украину, восстанавливают контакты с Трампом и готовятся к его возвращению.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что немецкое правительство как раз так проводит подготовку к такому исходу, создав антикризисную группу, оценивающую последствия для Берлина возвращения Трампа. Стоит напомнить, что во время первого президентского срока Дональда Трампа немецкие власти столкнулись с критикой из-за энергетической зависимости от России и низких расходов на оборону, с чем стране пришлось справляться после февраля 2022 года.

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По данным издания, министерство финансов страны взялось за этот вопрос более серьёзно, рассчитывая тарифы, которые Трамп может установить, чтобы пересмотреть логистические цепочки поставок высокотехнологичной и сырьевой продукции, импортируемой из Соединённых Штатов Америки. Это позволит оперативно найти замену импорту из штатов, если возникнет такая необходимость. Аналитики предполагают, что Белый дом при Дональде Трампе может установить 10-процентный налог на всю импортируемую продукцию, чем будет нанесён серьёзный удар немецкой экономике.

Financial Times указывают на то, что Берлин учёл опыт первого президентства Дональда Трампа, разработав комплекс мер, чтобы снять претензии возможного американского лидера. Это касается и расходов на оборону, которые начали расти по сравнению с показателями в прошлом десятилетии. Более того, немецкие власти прорабатывают контакты с ведущими американскими политиками из Республиканской партии, чтобы они, в случае необходимости, могли сдержать Трампа в его изоляционистской политике.