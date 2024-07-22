Полиция проводит рейды, уничтожая палаточные городки бездомных.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры, к которым страна активно готовится. На фоне этого, в 2022 году французские власти приняли план по очистке реки Сена, загрязнённой местными жителями до такой степени, что в ней вымерла рыба, а купание запрещено из-за опасности для здоровья. Тем не менее, именно в этом водоёме должны искупаться олимпийцы во время Игр.

Издание Bild пишет об усиленной подготовке Парижа к предстоящей Олимпиаде, причём привлекли к этому даже полицию. Стало известно, что правоохранительные органы начали проводить рейды в места обитания бездомных, наркоманов и нелегальных мигрантов, которые до этого спокойно жили в палаточных городках столицы. Впрочем, сейчас беспризорникам придётся найти новое место обитания, поскольку их палатки сносят, а вещи вывозят на свалку.

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По данным издания, французские власти предоставили бездомным два выбора - обосноваться в приюте на окраине Парижа или покинуть столицу, уехав на бесплатном автобусе в Безансон (300 километров от Парижа). Есть информация о закрытии в французской столице пунктов раздачи еды, приютов и других социальных центров.

Полиция расчистила уже ряд улиц, выселив более 400 бездомных из центральных районов столицы. Помимо этого на месте обитания маргинальной ячейки общества установлены бетонные блоки, чтобы они не смогли вернуться и отстроить палаточные городки. Неизвестно, является ли мера постоянной или только на время проведения Олимпиады, чтобы Париж не пал в глазах прибывших иностранцев.