В стране действует запрет на переговоры с российским президентом, чтобы избежать контактов других представителей власти с Москвой.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором запретил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Для Киева это была перестраховка, чтобы диалог с Москвой от лица Украины не начал кто-то из представителей украинской власти. В таком случае все контакты можно было бы признать незаконными, а их организаторов - осудить.

Впрочем, сейчас Зеленский готов пренебрегать данным запретом, если речь зайдёт о мирном договоре. По его словам, если второй саммит мира состоится, план мирного урегулирования разработают и Россия будет готова его обсуждать, то Киев, совместно с западными партнёрами, готов к обсуждению с Москвой, будь это сам российский президент Владимир Путин или его представители, имеющие в стране власть.

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Зеленский также добавил, что горячую фазу боевых действий можно попытаться закончить до конца этого года, если действовать исходя из согласованного формата саммита мира. Зеленский настаивает на возможности добиться возвращения всех территорий дипломатическим путём, если Запад окажет давление на Москву и Киев получит перед переговорами сильную позицию на поле боя, для чего необходимо больше оружия.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о невозможности восстановления территориальной целостности Украины исключительно силовым путём.