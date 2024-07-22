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Nacvark
Зеленский сообщил о готовности говорить с Путиным или его представителями, если зайдёт речь о мире
В стране действует запрет на переговоры с российским президентом, чтобы избежать контактов других представителей власти с Москвой.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором запретил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Для Киева это была перестраховка, чтобы диалог с Москвой от лица Украины не начал кто-то из представителей украинской власти. В таком случае все контакты можно было бы признать незаконными, а их организаторов - осудить.

Впрочем, сейчас Зеленский готов пренебрегать данным запретом, если речь зайдёт о мирном договоре. По его словам, если второй саммит мира состоится, план мирного урегулирования разработают и Россия будет готова его обсуждать, то Киев, совместно с западными партнёрами, готов к обсуждению с Москвой, будь это сам российский президент Владимир Путин или его представители, имеющие в стране власть.

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Зеленский также добавил, что горячую фазу боевых действий можно попытаться закончить до конца этого года, если действовать исходя из согласованного формата саммита мира. Зеленский настаивает на возможности добиться возвращения всех территорий дипломатическим путём, если Запад окажет давление на Москву и Киев получит перед переговорами сильную позицию на поле боя, для чего необходимо больше оружия.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о невозможности восстановления территориальной целостности Украины исключительно силовым путём.

#россия #украина #зеленский #путин
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Мимо
10:27
Зря ты это... Ни критическое мышление, ни логика петшариям недоступна.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
10:23
>умнее инженеров нв >сваяли говноразъем, который горит и понадобилось срочно фиксить >умнее инженеров нв Вот это аргумент! Мощный.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Азамат Багатов
10:20
Что там, у Шеши пукан рванул? Ну так это частое явление, обычно он не страдает при этом.
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Колючка
10:20
У тебя просто низкий уровень интеллекта, так что ты идеально подходишь для написания статей на этом сайте, продолжай в том же духе.
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Pandas
10:19
Да да, клоун, сделали специально такой разъем чтобы потом с гарантийными случаями *баться, а ты просто самый умный, умнее инженеров нв. Такие вы забавные, красные клоуны.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Андрей Жуков
10:18
Ну с этим усё понятно, а по поводу первого комента, сможешь что-то пояснить, такой-то растакой?! ))
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
Pandas
10:18
Та да, перемазанной с фазы на фазу. И в хлам разогнанная, да. Не то что «стоковая» с жм, расширенным биосом и не сток охладом 7900xtx одного местного п*здабола, автора статьи. Ага
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
10:18
Неизлечимые "детские" болячки. Решение одно - увеличение площади контакта передачи тока, которое возможно при увеличении геометрических размеров силовой контактной группы. В рамках 12vhpwr это решение...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Paul Klimov
10:17
Пиздюки смотрю забыли для 4его нужна пропускная и даваи сратЬся, дааа помоика
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
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10:15
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7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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