Страна развила свою ядерную программу, а её милитаризация находится в нескольких шагах.

В 2015 году Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Китай, Россия, Франция и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий отмену санкций в отношении страны, если ограничит свою ядерную программу. В 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп восстановил санкций против Тегерана, выйдя из сделки и спровоцировав развитие иранской ядерной программы.

Несмотря на то, что официально Иран сообщает о целях развивать именно «мирный атом», страна находится в нескольких шагах от того, чтобы милитаризовать свою ядерную программу, начав производство ядерного оружия. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки, выступая на форуме по безопасности Аспенского института, подтвердил, что вскоре иранские власти могут заполучить мощности для производства материалов ядерного оружия.

реклама

Американский чиновник акцентировал внимание на том, что всё это из-за разрыва сделки. Сейчас Иран способен найти решение по ядерному оружию всего за одну - две недели. Тем не менее пока иранские власти официально не оповещали о производстве ядерного оружия. Он считает, что Вашингтону стоило бы оказать давление на Тегеран, чтобы страна притормозила свою ядерную программу и предоставила реальную гарантию отказа работать на её милитаризацию.

Ранее была информация о том, что действующий американский президент Джо Байден сообщал о готовности вернуться в ядерную сделку с Ираном, если от Тегерана поступит соответствующий сигнал.